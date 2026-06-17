Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки ПВО Украине

Лидеры G7 увеличат поставки ПВО и дальнобойных систем Украине

Страны Группы семи (G7) хотят увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7 уточняется, что страны также нарастят поставки дальнобойных систем Украине.

«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства», — подчеркивается в документе.

Ранее лидеры G7 заявили о планах усилить санкционное давление на Россию. «В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора», — сообщается в бумагах.

