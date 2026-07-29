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Забота о себе
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17:31, 29 июля 2026Забота о себе

Врач раскрыл простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья

Эндокринолог Росеро: Ранний ужин улучшает чувствительность к инсулину
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DronG / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Франсиско Росеро назвал привычку, которая влияет на организм лучше, чем прием различных добавок. Простой и эффективный способ улучшить состояние он раскрыл в разговоре с изданием Deia.

Росеро заявил, что для здоровья очень полезна привычка рано ужинать. «Ваш метаболизм работает по-разному в восемь часов утра и в 10 часов вечера. Наши биологические часы устроены так, чтобы лучше перерабатывать пищу в течение дня. Если вы концентрируете большую часть калорий в ранние часы и избегаете ужина в позднее время, вы можете улучшить контроль уровня глюкозы в крови, чувствительность к инсулину и другие показатели метаболического здоровья, а также снизить вес», — пояснил он.

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В связи с этим врач призвал начать ужинать примерно на два-три часа раньше обычного времени. Правда, он подчеркнул, что эта привычка не поможет избавиться от всех болезней, но ее можно сделать частью здорового образа жизни наряду со сбалансированным питанием, регулярной физической активностью, достаточным отдыхом и снижением уровня хронического стресса.

Ранее онколог Иезекииль Эмануэль перечислил ключевые составляющие здорового долголетия. Одним из залогов долгой жизни он назвал социальную активность.

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