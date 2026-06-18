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10:49, 18 июня 2026Россия

Ребенок лишился части пальца в российском детсаду из-за одного поступка воспитателя

«112»: Жительница Саратовской области заявила, что ее сыну оторвало часть пальца в детсаду
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Воспитатель детского сада Саратовской области прищемил палец ребенку, в результате чего мальчику оторвало фалангу. Детали происшествия раскрыла мать пострадавшего, ее слова приводит Telegram-канал «112».

По данным канала, воспитатель прищемил ребенку палец деревянной дверью и не оказал ему первую помощь. Более того, после произошедшего сотрудники учреждения не сразу вызвали скорую. В итоге ребенка госпитализировали с открытым переломом третьей фаланги и прооперировали.

По словам матери мальчика, воспитатели детсада не занимаются с детьми, а в качестве методов воспитания используют запугивания. В частности, детей пугают вызовом полиции, если они не хотят спать во время послеобеденного перерыва. Мать ребенка также рассказала, что заведующая учреждением назвала ее сына «больным», несмотря на то что специалисты не фиксировали никаких отклонений у мальчика.

В мае похожий инцидент произошел в Дагестане. Там мать двухлетней девочки заявила, что нашла в колготках дочери ее оторванный палец. По словам родителей, один из воспитателей детского сада прищемил ребенку мизинец ноги, после чего ей якобы дорезали палец и спрятали его в одежду. Впоследствии четырех работников детсада уволили, трех сотрудников учреждения арестовали.

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