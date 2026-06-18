Бывший голландский футболист извинился за расизм в отношении японцев

Бывший футболист Ван дер Варт извинился за то, что назвал японцев похожими друг на друга

Бывший голландский футболист Рафаэль Ван дер Варт извинился за расизм в отношении японцев. Его слова приводит The Athletic.

«Я искренне сожалею об этом. Если я кого-то расстроил, приношу извинения. Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова могут быть истолкованы по-разному. В моих словах не было расистских или дискриминационных намерений», — сказал Ван дер Варт.

Во время матча Нидерланды — Япония Ван дер Варт в студии заявил, что защитник голландцев Микки Ван де Вен в моменте со вторым пропущенным голом не закрыл игрока соперника, так как «мог подумать, что все японцы похожи друг на друга». Сразу же после этого он заявил, что пошутил.

Ранее блогер из Южной Кореи пожаловалась на проявление расизма со стороны мексиканского болельщика во время матча Южная Корея — Чехия. Он изображал азиатский разрез глаз и смеялся.