Блогер из Южной Кореи пожаловалась на расизм на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Korea Herald.
Блогер Inocat (настоящее имя — Юн Су Джин) во время матча Южная Корея — Чехия, в котором корейцы выиграли со счетом 2:1, записала видео, на котором мужчина за ее спиной имитировал азиатский разрез глаз и смеялся. «Когда прилетел на чемпионат мира... и столкнулся с расизмом», — написала блогер.
Международная федерация футбола (ФИФА) нашла нарушителя и заблокировала его аккаунт для покупки билетов. Им оказался глава мексиканской торговой ассоциации, которого впоследствии уволили с работы из-за произошедшего инцидента. После этого ФИФА пригласила Inocat на матч Южная Корея — Мексика, который пройдет в Гвадалахаре 18 июня — в Международный день борьбы с языком вражды.
Ранее российский болельщик стал звездой матча чемпионата мира в Мексике. Он ходил возле стадиона «Ацтека» со стопкой стаканов и выпивал с друзьями. Мексиканские любители футбола подходили к нему сфотографироваться, а местное телевидение сделало о нем репортаж.