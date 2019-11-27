Шнуров потребовал от министра просвещения показать успехи сварщиков

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой потребовал от чиновницы показать ей успешного сварщика. Запись передачи опубликована на YouTube-канале.

Васильева заявила, что в России много прекрасных специалистов. «У нас найти сварщика в стране невозможно — они нарасхват», — подчеркнула она.

«Вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, телевизор — вот это сварщик. Где его успех? Давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Классный, большой блокбастер. Кто-нибудь пойдет на него? Нет», — отметил Шнуров. Он добавил, что стране нужен один сварщик, который станет Илоном Маском.

Ранее в ноябре Шнуров раскрыл причину популярности «Ленинграда» и рассказал, с кем его группа может конкурировать на музыкальной сцене.

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