Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Китайский и американский актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (143 тысячи долларов) человеку, который создаст вакцину от коронавируса. Об этом сообщает New Straits Times Online.

Актер выразил надежду на то, что это ускорит появление препарата. Он также рассказал, что жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для Китая.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», — сказал Джеки Чан.

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По данным на 9 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч человек, скончались 811 заболевших.

Ранее сообщалось, что в Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Он появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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