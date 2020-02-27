Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Польше. Как стало известно порталу Express Ilustrowany, информацию о дошедшем до страны вирусе подтверждает несколько источников, в то время как в Минздраве ее опровергают.

По данным издания, заразилась 25-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу одного из крупнейших городов страны — Лодзе. Состояние заболевшей нормальное, при этом санинспекция выявляет людей, с которыми она контактировала.

Сообщается, что женщина 22 февраля вернулась в Польшу из Таиланда, где провела месяц. Ей нездоровилось уже за рубежом, а из симптомов, в частности, была сильная одышка. При этом в Таиланде она принимала антибиотики, а по возвращении на родину обратилась в больницу, где ей сделали тест. Он и выявил у нее новый коронавирус.

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В последние дни резко увеличилось число стран, в которых впервые были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Инфицированных выявлены в Швейцарии, Австрии, Дании, Норвегии, Эстонии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Хорватии, Грузии, Бразилии. В большинстве случае заражены оказались туристы, побывавшие в том числе в Италии, где произошла вспышка COVID-19.

В связи с распространением вируса многие страны вводят особые меры предосторожности. В частности, Саудовская Аравия временно закрыла въезд в Мекку и Медину для паломников-мусульман.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса более 82,1 тысячи человек. Из них 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,1 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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