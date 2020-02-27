Мекку закрыли для паломников из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии решили временно закрыть въезд в Мекку и Медину для паломников-мусульман из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление опубликовал МИД страны в Twitter.

«Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества — прим. «Ленты.ру») и посещения Мечети Пророка приостановлен (...) Королевство возобновит работу по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

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МИД отмечает, что въезд по туристическим визам будет также приостановлен для тех, кто приезжает из стран, охваченных вспышкой эпидемии. Вернувшиеся из-за рубежа граждане будут проходить тщательную проверку.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 82,1 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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