Стало известно о возможном зарождении коронавируса за пределами Китая

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться за пределами Китая, несмотря на то, что впервые вспышку зафиксировали именно там. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ТАСС.

«Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны», — отметил он. Наньшань добавил, что при этом вспышки эпидемии возникают и за пределами КНР.

По его словам, источник коронавируса по-прежнему остается неясным. Наньшань подчеркнул, что специалисты еще не знают, существовал ли он раньше. Он также поставил под сомнение информацию о промежуточном хозяине вируса.

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7 февраля специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун сообщали, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин. Они изучили тысячу образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 82,1 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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