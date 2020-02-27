Коронавирус обнаружили в Эстонии

В Эстонии обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр социальных дел Танель Кийк, передает ERR.ee.

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Утром в четверг, 27 февраля, пришла информация о первом выявленном зараженном. Им оказался постоянный житель республики, который не является ее гражданином. Накануне он вернулся из Ирана и в данный момент изолирован. «По моей информации, речь идет о гражданине Ирана», — добавил Танель Кийк.

Как отмечает издание, Иран становится одним из эпицентров распространения коронавируса за пределами Китая. В стране уже зафиксировано более 90 случаев заражения, вирус проник в соседние государства.

По последним данным, новым типом коронавируса по всему миру заболели около 82,1 тысячи человек. Свыше 2,8 тысячи скончались.

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