Коронавирус из Италии проник в Грецию

В Греции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Он мог проникнуть из Италии, где уже инфицированы более 320 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Греции Сотирис Циодрас, передает Reuters.

Отмечается, что инфицирована 38-летняя гражданка страны, приехавшая из отпуска в северной Италии. Циодрас подчеркнул, что сейчас она в нормальном состоянии, за ней наблюдает команда специалистов. Женщина находится в Салониках.

Министр добавил, что власти также проверяют тех, с кем контактировала зараженная. На время исследований они также будут изолированы.

Материалы по теме Коронавирус распространяется по Европе Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов

Ранее подтвердили первый случай заболевания в Южной Америке. Вирус зафиксировали у человека, который также приехал из Италии.

25 февраля стало известно о первых заразившихся в Австрии, Хорватии, Швейцарии и Румынии. По информации местных властей, все заболевшие недавно побывали в Италии.

Сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии были введены меры предосторожности в регионах Ломбардия и Венето, где города поместили на карантин. Жителям запрещено выезжать из этих городов и рекомендуется оставаться дома.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru