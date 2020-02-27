Еще в одной стране отметили повторное заражение коронавирусом

Гид из Японии, которая работала в январе в автобусе с туристами из Уханя, повторно заразилась коронавирусом: в четверг, 27 февраля, тест показал, что женщина инфицирована. До этого считалось, что она полностью выздоровела, пишет The Daily Mail.

Впервые 40-летнюю работницу индустрии туризма признали инфицированной 29 января. Позднее женщину выписали из больницы, поскольку 6 февраля тест не обнаружил у женщины признаков заболевания. Тем не менее у нее сохранился кашель. Однако 21 февраля она повторно обратилась к врачу, пожаловавшись на першение в горле и грудные боли.

Сообщается, что водитель туристического автобуса, в котором работала женщина, тоже заразился коронавирусом.

24 февраля сообщалось, что в китайском Ухане зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 у людей, уже излечившихся от него.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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