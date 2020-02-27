Украинцев отказались эвакуировать из зараженной коронавирусом Италии

Министерство иностранных дел Украины отказалось от эвакуации украинских граждан из зараженной китайским коронавирусом Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщают «Українськi Новини».

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко заявил, что речи об эвакуации пока не идет, в том числе и заразившейся коронавирусом гражданки Украины.

По его словам, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

По последним данным, общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 450 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 12 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

В общей сложности в мире в настоящий момент болеют новым типом коронавируса более 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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