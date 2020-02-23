Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По словам чиновника, у пострадавшей обострилось хроническое гастроэнтерологическое заболевание. Медики уже составили для нее план лечения, назначили специальное меню и оставили на наблюдение. «Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет», — подчеркнул Ляшко.

Иностранка находилась в санатории в поселке Новые Санжары (Полтавская область). О гражданстве женщины не сообщается, однако известно, что в данном медучреждении, помимо украинцев, находятся на карантине лица из Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце 2019 года. В самой стране от эпидемии уже скончалось 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 21 февраля, было зафиксировано 1200 заражений в 26 странах.

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