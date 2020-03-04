Российский министр начал здороваться ногой

Глава Минэнерго России Александр Новак с помощью ноги поздоровался с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Соответствующая видеозапись размещена на неофициальной странице радиостанции «Коммерсантъ FM» в Twitter 4 марта.

На кадрах российский министр и глава нефтяного картеля вытянули вперед правую ногу, изобразив «рукопожатие». В такой позе они сфотографировались.

3 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом. Он добавил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки.

Лидеры других стран относятся к приветствиям иначе, чем британский премьер: например, президент Франции Эммануэль Макрон отказался пожимать руку при встрече и прощании в рамках программы защиты от вируса, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал жать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились свыше 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования зафиксированы в 73 странах. В России известно о шести случаях.

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