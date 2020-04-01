Врачи из Китая открыли еще один способ лечения коронавируса

Ученые из Университета Гонконга открыли еще один способ лечения коронавируса. В борьбе с инфекцией может помочь переливание сыворотки крови, которая содержит антитела от уже переболевших. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Микробиологи из Китая провели опыты на сирийских золотистых хомяках с учетом схожести в их организме структуры белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) с человеческим. Белок считают рецептором для проникновения вируса в клетку организма.
В первую неделю заражения животные имели тяжелые симптомы, связанные с поражением легких, трахеи, иммунной системы, кишечника. Затем постепенно некоторые грызуны начали выздоравливать, у них восстанавливался вес, а в крови появились антитела.
Исследователи использовали сыворотку их крови для переливания здоровому хомяку, а затем заражали его коронавирусом. Оказалось, что в таком случае вирусная нагрузка на организм была в десять раз ниже.
Кроме того, в ходе эксперимента выяснилось, что инфицированные животные могут заражать здоровых, находясь с ними в одной клетке.
Сейчас группа ученых ждет одобрения со стороны медицинского комитета по этике, чтобы иметь возможность провести соответствующие исследования на людях.
28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин». Схема разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения