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Названы возможные плюсы коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Возможными плюсами пандемии коронавируса для человечества, если она растянется на годы, станет пересмотр приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данил Медведев.

«Мы поймем наконец, что мир хрупкий, и его надо беречь, а наша нынешняя экономическая система направлена не на то, чтобы сделать человека здоровым и счастливым, а на свое самоподдержание», — сказал он.

Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».

«Мы привыкнем к тому, что нам нужно меньше автомобилей, меньше нефти», — заключил Медведев.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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