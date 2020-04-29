За последние сутки в России зафиксировали 5841 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи обнаружены в 82 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (2220), Московской области (686) и Санкт-Петербурге (290). За последние сутки скончались 108 человек, выздоровели — 1830. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 99 399.

За предыдущие сутки, с 27 по 28 апреля, в России обнаружили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. При этом 72 человека скончались, 1110 — выздоровели.

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Документ устанавливает нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!