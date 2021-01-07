Медики допустили возможность необходимости прививаться от COVID-19 раз в полгода

Медики пока не знают, на сколько хватит эффекта вакцины от коронавируса. По их предложениям, прививку необходимо будет делать повторно раз в полгода или год. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на выступлении перед Палатой общин британского парламента, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длителен защитный эффект от этих вакцин. Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной», — сказал глава медицинского ведомства, выразив надежду на то, что третий общенациональный карантин, который был введен в стране 5 января, станет последним.

4 января главные врачи регионов Великобритании предложили повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального. Кроме того, медицинские специалисты предупредили о риске перегрева системы здравоохранения в ближайшие три недели.

В сентябре 2020 года в Британии впервые обнаружили новый штамм коронавируса, который стал активно распространяться в декабре. По словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, новая мутация может быть на 70 процентов заранее. Она затрагивает область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.