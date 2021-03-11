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Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. Такие сроки назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Известиями».

По его словам, число людей, которые переболели COVID-19 и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев. «И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами», — пояснил он.

Лукашев добавил, что вирус останется с нами и продолжит циркулировать. При этом заболеваемость будет падать, ее социальная значимость — уменьшаться.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется в первом полугодии, максимально может быть затронут июль. Это зависит от планов по поставкам вакцин и самой вакцинации, отметил глава ведомства. По словам Мурашко, производство вакцин в стране развивается, наращиваются мощности.

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