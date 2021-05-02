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Премьер Чехии заявил об отсутствии нужды в «Спутнике V»

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: Leonhard Foeger / REUTERS

Чехия не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом YouTube-каналу Xaver Live заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает РИА Новости.

Он отметил, что в стране «достаточно вакцин» от других производителей. «Мы уже в российской вакцине не нуждаемся», — ответил он на вопрос о том, можно ли считать закрытой тему с использованием «Спутника V» на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Чехии прекратили изучение документации по «Спутнику V». Перед этим Прага отказалась от поставок российской вакцины на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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