Россиянам назвали случаи ненадобности второй дозы вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что какие-либо дополнительные анализы перед вакцинацией сдавать не нужно. Отмечается, что перед прививкой пациента осматривает медик, измеряет давление, температуру и проверяет состояние слизистых носа и горла.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность заболеть COVID-19 после прививки от коронавируса. «После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — рассказали там. Даже если человек сделал прививку, при появлении соответствующих симптомов, в том числе ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.