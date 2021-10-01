В России резко выросли продажи пульсоксиметров из-за пандемии

Продажи пульсоксиметров — приборов для измерения сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови, — выросли в России в 4,5 раза на фоне пандемии коронавируса. О резком росте продаж гаджета сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и «СберЗдоровье».

Также отмечается рост продаж медицинских гаджетов на 24 процента за июль, август и первую половину сентября 2021 года относительно аналогичного периода 2020.

Отмечается, что объем продаж пульсометров в 2021 году на 84 процента выше уровня прошлого года, при этом продажи тонометров и глюкометров в натуральном выражении почти не изменились.

В прошлом году врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к зрителям по поводу рекламы, в которой мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг. Комаровский отметил, что в интернете есть огромное количество поддельной рекламы, в которой он якобы рекламирует определенные модели пульсоксиметров. Врач подчеркнул, что пульсоксиметр — это действительно полезный прибор, но не нужно вестись на подобные объявления.