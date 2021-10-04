Мишустин оценил динамику распространения COVID-19 в России

Динамика распространения COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве регионов, оценил ситуацию премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил председатель правительства, в настоящее время в больницах находится много пациентов — в два раза больше, чем в это же время в 2020 году.

По его словам, власти продолжат принимать меры на федеральном уровне, чтобы российская система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая помощь.