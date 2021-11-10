В Совфеде оценили возможность введения обязательной вакцинации для россиян

Введение обязательной вакцинации от коронавируса будет возможно лишь после принятия соответствующего федерального закона. Такую оценку дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По его словам, введение обязательной вакцинации против COVID-19 не нарушает конституционные права россиян.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что в Совфеде не рассматривают вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. В случае если парламентарии разработают соответствующий законопроект, он «будет обсуждаться», уточнил сенатор.

В конце октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах. Она подчеркнула, что во всех субъектах приняты соответствующие постановления о вакцинации отдельных категорий граждан.