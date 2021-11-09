В России задумались о введении QR-кодов в самолетах и поездах

Российские власти задумались о возможности ввести QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной отрасли, знакомые с ходом обсуждения.

Так, по словам одного из источников в профильном ведомстве, в настоящее время власти изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Как отметил собеседник издания, подобное решение может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.

По данным одного из источников РБК в транспортной отрасли, пока власти занимаются сбором предложений от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Завершить его планируют к 15 ноября, после чего возможно принятие конкретных мер. В свою очередь источник издания в РЖД подтвердил сам факт ведения подобной дискуссии в правительственных кругах, однако подчеркнул, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Как пояснил другой источник, согласно одному из обсуждаемых сейчас сценариев, вводить QR-коды могут начать с авиационного транспорта уже после январских праздников 2022 года. По его словам, выбор самолетов в качестве старта для запуска системы обусловлен тем, что там ее ввести будет проще. «У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считаные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов и внедрить эту функцию можно только при покупке билета», — рассказал собеседник РБК.

При этом в Минцифры не стали комментировать подобную информацию и посоветовали изданию обратиться с запросом в Минтранс. В свою очередь представители Минтранса и Росавиации от комментариев также отказались.

Ранее 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. По его словам, решения о введении дополнительных ограничений на пользование самолетами и поездами должен принимать правительственный штаб.