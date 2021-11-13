Вассерман оценил введение QR-кодов в транспорте и общественных местах

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман поддержал введение в России QR-кодов на транспорте, в магазинах и ресторанах. Он оценил данную меру как «абсолютно необходимую, разумную и действенную», пишет Ura.ru.

По его словам, властям не следует реагировать на недовольство антипрививочников — они должны просто вводить ограничения «жесткой рукой».

«Необходимые меры, важные очень, не думаю, что тут надо обращать внимание на недовольных. Тем более, среди этих людей немало обычных проплаченных "полезных идиотов". Повсеместное введение QR-кодов видится мне разумной мерой, но вводить их, конечно, нужно аккуратно, не допуская нарушения прав пожилых граждан, к примеру», — уверен Вассерман.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.