Вассерман назвал простой способ развить умственные способности

Умственные способности можно развить через интеллектуальные игры. Такой простой способ назвал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман, пишет URA.ru.

По его словам, такие игры являются упрощенным вариантом научной деятельности. «Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — рассказал Вассерман.

Вместе с тем он отметил, что игры, которые связаны с финансовой деятельностью, не могут способствовать развитию способностей в денежной сфере. Так, например, распространение «Монополии» в США мало поменяло состояние бизнеса. Эта игра — развлечение и не более, заключил депутат Госдумы.

Ранее Вассерман, который вошел в состав думской фракции «Справедливая Россия — За правду», заявил, что в стране нужно решать проблему массовой агитации против прививок. Он добавил, что принуждать людей делать прививки недопустимо.