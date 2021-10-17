Вассерман пожаловался на ранние заседания Госдумы

Вассерман предложил перенести начало заседаний в Госдуме, так как депутаты не высыпаются

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента, так как 10 часов утра — это слишком рано. Слова парламентария передает Telegram-канал URA.RU.

Вассерман отметил, что депутатам не удается выспаться, и они вынуждены приезжать на работу сонными.

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — пожаловался депутат.

Ранее Вассермана заметили в Госдуме с загадочным гаджетом. Телеведущий пришел в Госдуму с планшетом на шее и без своей знаменитой жилетки.