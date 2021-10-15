Вассерман высказался о пытках заключенных в российских колониях

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман высказался по поводу новостей о пытках и издевательствах над заключенными в колонии Саратовской области. Его комментарий приводит издание News.ru.

Телеведущий отметил, что проголосовал за инициативу КПРФ провести депутатское расследование пыток в российских колониях. По его словам, оно не помешало бы, хотя большинство парламентариев сошлись во мнении о том, что «незачем вмешиваться в этот процесс и "подстегивать" его».

«Я считаю, что депутатское расследование не повредит, но, вероятно, оно действительно не поможет», — сказал Вассерман.

Публицист добавил, что уже «три десятилетия» в политике, и потому ничего не боится, в том числе и открыто поддерживать такие инициативы. При этом он отметил, что у него нет каких-либо особых прав, которые позволили бы ему быть уверенным в том, что с ним ничего не случится.

Ранее депутат от КПРФ Алексей Куринный, который внес на рассмотрение в Госдуму проект о проведении парламентского расследования пыток в колонии Саратовской области, рассказал на своей странице в Facebook, что в парламенте его партии в этом отказали.

До этого проект «Гулагу.нет» сообщил о существовании крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.