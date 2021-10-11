Полковник ФСИН назвал причину издевательств над зэками в колониях

На руководящие посты в уголовно-исполнительной системе из-за острого кадрового дефицита попадают неопытные люди, которые считают, что пытки — единственный метод воспитания заключенных. Такую причину издевательств в колониях в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал полковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отставке Василий Макиенко.

По его словам, сотрудники предпочитают уходить на пенсию после 13 лет службы, так как выслуга идет год за полтора, а те, кто остается в системе, за этот срок опыта не набираются, но их ставят руководить учреждениями. «Они некомпетентны и не разбираются в тонкостях работы, поэтому, кроме как издеваться над заключенными, по-другому работать не умеют. Раньше же сотрудники видели зэков как рентген, бить их не приходилось», — отметил Макиенко.

Полковник уверен, что во ФСИН надо растить и беречь кадры. Бывший глава службы Александр Реймер, осужденный за махинации, привел в систему посторонних людей, которые также получили сроки за злоупотребления. Геннадий Корниенко — директор ФСИН с 2012-го по 2019 год — пришел в уголовно-исполнительную систему из фельдъегерской связи и до конца службы путал название системы, которой руководил.

Макиенко предлагает за пытки в колониях лишать недобросовестных сотрудников пенсий и надбавок. Это будет эффективной мерой борьбы. Также необходимо воспитывать у работников ФСИН уважение и понимание, добавил он.

В проекте «Гулагу.нет» сообщили о крупнейшем архиве видеозаписей тюремных пыток. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.