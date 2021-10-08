Силовые структуры
 
Последние новости
Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021 года
В России снимут сериал о «Короле и Шуте»
Бывший футболист «Спартака» назвал сходство Карпина с Черчесовым
В Киеве найден мертвым бывший депутат партии «Слуга народа»
Участников пыток заключенных в российских колониях сравнили с маньяками
Назван главный вид отходов в России
Подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец
Ученые научились диагностировать рак по выдоху
В Москве мужчина обстрелял машину такси из-за ссоры с возлюбленной в бане 
Цены на билеты в российские кинотеатры побили шестилетний рекорд
Новости партнеров

Тюремные понятия в России назвали оружием в руках спецслужб

Основатель «Гулагу.нет» Осечкин: тюремные понятия в России стали оружием в руках спецслужб
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Продолжение: Участников пыток заключенных в российских колониях сравнили с маньяками

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, ранее обнародовавший данные из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток, снятого в России, назвал тюремные понятия оружием спецслужб. Об этом сам Осечкин в пятницу, 8 октября, рассказал «Ленте.ру».

«Вообще с тюремными "понятиями" надо что-то делать: они уже не работают так, как раньше. Зато все эти понятия униженных и "обиженных" успешно освоили и эксплуатируют спецслужбы. Для того, чтобы сейчас опуститься в тюремной иерархии, не нужно нарушать никакие воровские законы», — сказал Осечкин. Как отметил правозащитник, ранее ему приходилось общаться с людьми из числа воров в законе, и он пытался донести до них свою позицию.

«Я им объяснял: "Неважно, вор ты или авторитет — любого могут связать, раздеть. И что, после этого такой человек должен становиться обиженным?" Самому криминалитету надо как-то реформировать эти моменты. Нужно, чтобы человек, ставший жертвой насилия, не считался изгоем в тюремной среде. Иначе, это насилие становится оружием в руках спецслужб», — отметил собеседник «Ленты.ру».

7 октября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован информацией о пытках и издевательствах над заключенными в колонии Саратовской области.

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке информации о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которая была опубликована проектом «Гулагу.нет». Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках. Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спикер Госдумы отреагировал на пытки заключенных в российских колониях
Еще 14 заключенных сообщили о пытках в саратовской колонии
Бастрыкин дал указание по делу о пытках в саратовской колонии
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
14:50 6 октября

Военного из оскандалившейся после гибели двух солдат части поймали с мефедроном

14:17 6 октября

Четырех сотрудников УФСИН уволили после пыток в саратовской колонии

14:17 6 октября

После пыток заключенных в саратовской колонии возбудили четыре уголовных дела

Силовые структуры00:0213 июля
Полина Банникова

Несвободное падение.

Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
14:14 6 октября

Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова отказалась признать вину в мошенничестве

13:47 6 октября

Задержан гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой

13:22 6 октября

Российского аудитора обвинили в афере против дочери космонавта Терешковой

Силовые структуры00:04 9 июля

«Утопил людей — отвечай!»

Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
12:40 6 октября

Задержаны укравшие 15 миллионов рублей и дело из сейфа следователя в Татарстане

12:16 6 октября

Следователи начали проверку после новых видео пыток в саратовской колонии

11:34 6 октября

Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова нашлась в полиции Москвы

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена и Путина
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже
Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации Зеленского
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Зеленский понадеялся на поддержку Германии на переговорах по Донбассу
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
В Киеве озвучили условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Европейский партнер «Газпрома» назвал слова Путина «вакциной от высоких цен»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Страховой брокер Сбербанка» и НСА займутся развитием системы сельхозстрахования
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Названы возможные даты начала продажи вина в интернете
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Россия начнет ввоз трудовых мигрантов из Узбекистана
Все материалы
Силовые структуры
Бастрыкин наградит защищавшего девушку в метро и избитого компанией мужчину
Анна Политковская«Она не умела выбирать врагов»
15 лет назад убили Анну Политковскую. Кто желал смерти известной правозащитницы?
Назван размер гонорара за убийство Политковской
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Основателю Grouр-IB предъявили обвинение в госизмене
В российской тюремной больнице массово пытали заключенных.
От насилия сотрудников ФСИН пострадало более 150 человек
После избиения россиянина в московском метро завели дело о покушении на убийство
Все материалы
Наука и техника
Врач рассказал об опасном последствии отказа от ревакцинации от коронавируса
В США удивились размерам ведомого Су-57
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Раскрыта причина массовой гибели птиц в Крыму
В США раскрыли убытки от коррозии самолетов F/A-18
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
За сборную России некому играть!
Дзюба отказался, Головин травмирован. Может, Карпину пора возобновить карьеру?
Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Валуев отреагировал на появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024
Все материалы
Культура
Умер участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг
«Бодрячком, пацанчики!»
Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
Объявлены главные музыкальные хиты 2009 года
«Жертва умерла от более чем 50 травм»
Психиатр годами наблюдал за опасными преступниками. Что он узнал о жестокости?
Граймс прогулялась с «Манифестом Коммунистической партии» после разрыва с Маском
Не, время умирать.
Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
В Москве в октябре пройдет фестиваль Bubble Comics Con
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович порассуждал о будущем интернета и назвал его помойкой
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Ургант высмеял активность Бузовой в Instagram
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Блогер Илья Мэддисон попал в изолятор из-за пьяного дебоша
Блогер придумал безотказный способ взять телефон у любой девушки
«У нас были цели в России»
Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?
Все материалы
Ценности
Покупатели обнаружили различие размеров на сайте бренда одежды и разозлились
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Эмили Ратаковски обвинила исполнителя хита Blurred Lines в домогательствах
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Косметолог дала советы по уходу за лицом женщинам после 40
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены образа
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Перечислены самые популярные у россиян автомобили с «механикой»
Взяли Toyota Camry на длительный тест
Ездим на всех версиях, сравниваем с конкурентами и считаем расходы
General Motors представил автопилот, который работает в 95% сценариев вождения
Подвинься, Land Cruiser! Это длинный Jeep Grand Cherokee
Видео: эксклюзивный обзор нового Grand Cherokee L
Новую спецверсию Toyota Corolla посвятили знаменитой гоночной трассе
Бомбить необязательно: российские суперброневики «Тайфун» и их конкуренты
Они останавливают пули и не боятся мин
Глава Lancia подтвердил возвращение культовой Delta
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Скитур на Эльбрусе:
чем вершина манит экстремалов и на что они идут ради спуска с самой высокой точки России
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Все материалы