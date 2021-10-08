Тюремные понятия в России назвали оружием в руках спецслужб

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, ранее обнародовавший данные из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток, снятого в России, назвал тюремные понятия оружием спецслужб. Об этом сам Осечкин в пятницу, 8 октября, рассказал «Ленте.ру».

«Вообще с тюремными "понятиями" надо что-то делать: они уже не работают так, как раньше. Зато все эти понятия униженных и "обиженных" успешно освоили и эксплуатируют спецслужбы. Для того, чтобы сейчас опуститься в тюремной иерархии, не нужно нарушать никакие воровские законы», — сказал Осечкин. Как отметил правозащитник, ранее ему приходилось общаться с людьми из числа воров в законе, и он пытался донести до них свою позицию.

«Я им объяснял: "Неважно, вор ты или авторитет — любого могут связать, раздеть. И что, после этого такой человек должен становиться обиженным?" Самому криминалитету надо как-то реформировать эти моменты. Нужно, чтобы человек, ставший жертвой насилия, не считался изгоем в тюремной среде. Иначе, это насилие становится оружием в руках спецслужб», — отметил собеседник «Ленты.ру».

7 октября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован информацией о пытках и издевательствах над заключенными в колонии Саратовской области.

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке информации о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которая была опубликована проектом «Гулагу.нет». Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках. Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке.