Бастрыкин дал указание по делу о пытках в саратовской колонии

Глава СКР поручил забрать в центральный аппарат дело о пытках в саратовской колонии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать на расследование в центральный аппарат ведомства уголовное дело о пытках и изнасилованиях заключенных саратовской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, дело о насилии в отношении осужденных забрали в Москву для наиболее полного и объективного расследования.

Следователи намерены установить все обстоятельства преступлений и причастных к ним лиц. Кроме того, проверяются факты аналогичных эпизодов, в которых пострадали заключенные.

В ходе расследования будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников колонии и должностных лиц надзирающих и контролирующих органов.

Ранее 7 октября адвокат Снежана Мунтян сообщила о новых жалобах заключенных на пытки. Готовятся еще 14 обращений в СКР.

В настоящее время следователи возбудили семь уголовных дел об издевательствах над осужденными. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.