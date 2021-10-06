После пыток заключенных в саратовской колонии возбудили четыре уголовных дела

Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре новых уголовных дела после информации о пытках заключенных в Саратовской области. Об этом в среду, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Два факта расследуются по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, два — по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения») УК РФ. Все уголовные дела переданы для полного и всестороннего расследования в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области.

По данным следствия, преступления в отношении четырех заключенных совершались с января 2020 года по май 2021 года на территории областной туберкулезной больницы №1 управления ФСИН России по Саратовской области. Следователи осматривают помещения, изымают важные для расследования предметы и документы, проводят допросы сотрудников и заключенных.

Ранее 6 октября сообщалось о появлении новых видео с пытками заключенных в российских колониях, среди них белгородская ИК, где отбывает срок актер Михаил Ефремов. На записи, опубликованной на YouTube-канале правозащитной организации Gulagu.net, связанный обнаженный человек лежит на полу, несколько человек держат его и спрашивают про статью и срок, затем на него мочатся.

5 октября после информации об изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата. Туда же отправились сотрудники Генпрокуратуры