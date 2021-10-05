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ФСИН проверит данные СМИ о пытках заключенных в больнице Саратовской области

ФСИН проведет проверку данных СМИ о пытках заключенных в Саратовской тюремной больнице
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

ФСИН проверит появившуюся в СМИ информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Как уточнили во ФСИН, на кадрах, попавших в сеть, в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждал, что пострадавший — заключенный, а место действий — Областная туберкулезная больница №1 управления ФСИН России по Саратовской области.

Для проверки информации директор ФСИН России Александр Калашников направил туда группу сотрудников центрального аппарата. Ход проверки поставлен на особый контроль.

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