Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в саратовской колонии

Генпрокуратура проверит права заключенных саратовской колонии после сообщений о пытках

Генпрокуратура инициировала проведение проверки в колониях Саратовской области после появившихся в СМИ сообщений о пытках и изнасилованиях заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Прокуроры намерены проверить соблюдение прав осужденных и их безопасность в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц уголовно-исполнительной системы по исполнению ими своих обязанностей, направленных на обеспечение прав осужденных.

Ранее 5 октября ФСИН сообщила о своей проверке появившейся в СМИ информации о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области. Директор тюремного ведомства Александр Калашников направил туда группу сотрудников центрального аппарата. Ход проверки поставлен на особый контроль.

