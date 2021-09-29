Осужденный за миллионные растраты бывший замглавы ФСИН тяжело заболел в СИЗО

Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов, которого осудили за многомиллионные растраты на закупках для нужд ведомства, тяжело заболел и, по его мнению, нуждается в лечении вне стен следственного изолятора. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

На данный момент Коршунов находится в СИЗО — он уже получил два срока, однако следствие выявило и третий преступный эпизод в его карьере. Из-за этого осужденный даже после вступления приговора в законную силу не был этапирован, а ожидал следующего судебного разбирательства.

Недавно Коршунову стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь, его госпитализировали с подозрением на инсульт, однако в ходе осмотра выявили признаки аутоиммунного заболевания. Теперь подтверждением диагноза должна заняться специальная комиссия. Суд, опираясь на ее мнение, на заседании 4 октября решит, может ли осужденный отбывать срок или ему придется лечиться в медицинском учреждении.

Коршунов был задержан в 2017 году, в 2019 году получил семь лет лишения свободы за махинации с обувью в рамках госконтракта на 263 миллиона рублей. При изготовлении обуви использовался более дешевый кожевенный спилок, разницу в цене Коршунов разделил с сообщниками. В 2020 году экс-замглавы получил еще один срок — 9 лет за махинации при закупках горюче-смазочных материалов для нужд ФСИН. Третье уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт изолятора в Симферополе.