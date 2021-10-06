Появились новые видео пыток в российских колониях

Новые видео с пытками над заключенными в российских колониях опубликованы в сети, среди них белгородская ИК, где отбывает срок актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает РБК.

На записи, появившейся на YoyTube-канале правозащитной организации Gulagu.net, связанный обнаженный человек лежит на полу, его держат несколько людей. Его спрашивают про статью и срок, затем на него мочатся. Правозащитник утверждают, что видео сделано в саратовской областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН, откуда прежде был опубликован ролик с изнасилование заключенного. На других видео обнаженному человеку наступают ногой на голову, изнасилование мужчины на больничной кровати.

Также есть записи издевательств над заключенными в ИК-6 на Камчатке, колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области, где сидит Ефремов. На видео люди в форме избивают мужчину в наручниках. ПО данному факту возбуждено уголовное дело

