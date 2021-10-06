ФСИН направила в Саратовскую область ревизоров из-за пытки в тюремной больнице

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как в сети «была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ Областная туберкулезная больница №1 УФСИН России по Саратовской области», — прокомментировали в ведомстве.

Ревизорам предстоит проверить соблюдение прав осужденных и их безопасность.

«Пыточная больница»

Видео опубликовал портал «ВотТакТВ». На кадрах, датированных 18 февраля 2020 года, видно, как жертву привязали к кровати и изнасиловали шваброй. При этом насильник требовал, чтобы заключенный что-то «вспомнил».

По информации издания, такая пытка является системной в ряде российских колоний. Человек, получивший доступ к файлам, утверждает, что через эти истязания прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 35-40 из них. Всего же, утверждает он, существует около 40 гигабайт видео с пытками в больнице, в которую привозят заключенных по формальным медицинским показателям со всей России.

На фоне новостей начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке. На данный момент он находится в отпуске с последующим увольнением. В пресс-бюро ФСИН ситуацию комментировать отказались.

Реакция правоохранителей и общества

Помимо ФСИН, этой информацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет. Последнее ведомство уже возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Пока не установленным фигурантам дела грозит до 10 лет заключения. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин заявил о необходимости возвращения общественного контроля в учреждениях ФСИН. Он объяснил, что подобная ситуация с пытками сложилась из-за того, что система контроля над колониями на данный момент разрушена. «Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) такие вещи выявляли. За три-четыре года работы комиссий у нас таких вещей стало меньше», — посетовал правозащитник. Кроме того, он признал, что в основном в ОНК сейчас входят бывшие силовики, из-за чего эти комиссии работают формально.

Не единичный случай

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии по очереди избивают резиновыми палками осужденного Евгения Макарова, лежащего на столе, а на голову ему выливают воду из ведра. 23 февраля 2021 года в сети появились новые видео пыток в той же колонии. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на парту раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Через две недели мужчина вышел из колонии и попал в больницу, проведя там две недели. Заключенный, фигурирующий во втором видео, после пыток скончался в больнице.

В январе 2021-го ФСИН начала проверку соблюдения прав человека в иркутских колониях. В СИЗО были выявлены многочисленные недостатки. В частности, там стал инвалидом уроженец Тувы Кежик Ондар после издевательств других заключенных. Его избивали активисты, работающие на администрацию СИЗО, однако старший оперуполномоченный следственного изолятора это игнорировал. Он так же бездействовал, когда потерпевшему «засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался». Позднее Калашников заявил о выявлении большинства причастных к пыткам в иркутских колониях и выразил надежду, что этот пример станет показательным для других регионов.