В Саратовской области возбудили дело из-за пыток над заключенными

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело после появления новостей о пытках над заключенными в одной из тюремных больниц региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Пока не установленным фигурантам дела грозит до 10 лет заключения.

Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя следственного управления Олега Мезрина.

Ранее стало известно, что в сети опубликовали ролик «с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины». Автор публикации заявил, что запись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проведения проверки на место была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. После этого начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.