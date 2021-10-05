Глава УФСИН подал в отставку после публикации видео с изнасилованным заключенным

Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после публикации видео с пытками зэка

Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке. Об этом во вторник, 5 октября, со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии сообщает «Взгляд-Инфо».

По данным источника издания, это может быть связанно с публикацией видео о пытках заключенных в туберкулезной больнице саратовского УФСИН. В настоящее время полковник Федотов находится в отпуске с последующим увольнением. В пресс-бюро ФСИН ситуацию пока не комментируют.

Ранее 5 октября сообщалось, что Следственный комитет России проверит сообщения о пытках заключенных в саратовской колонии. Свои проверки по факту инцидента организовали Генпрокуратура и ФСИН.

Ранее стало известно, что в сети опубликовали ролик «с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины». Автор публикации заявил, что запись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проведения проверки на место была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

