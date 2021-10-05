В СПЧ объяснили случаи пыток заключенных в российских колониях

Член СПЧ Каляпин о пытках в Саратове: надо вернуть общественный контроль в учреждения ФСИН

Глава «Комитета против пыток», член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин заявил о необходимости возвращения общественного контроля в учреждения системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Так он прокомментировал сообщения о случаях пыток заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области, его слова приводит Znak.

Каляпин объяснил, что подобная ситуация сложилась из-за того, что система общественного контроля над колониями, которая была создана в 2008 году, на данный момент разрушена. Он заявил, что намерен поднять в СПЧ вопрос о возвращении общественного контроля.

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«Они такие вещи выявляли. За три-четыре года работы комиссий у нас таких вещей стало меньше», — отметил Каляпин, говоря об общественных наблюдательных комиссиях (ОНК).

По его словам, в основном в ОНК сейчас входят бывшие силовики, из-за чего эти комиссии работают формально.

Кроме того, Каляпин выразил готовность оказывать поддержку пострадавшим от действий силовиков в саратовской больнице, однако только при условии предоставления заявлений потерпевших или же свидетелей преступлений.

Ранее 5 октября ФСИН сообщила о проверке информации о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Директор тюремного ведомства Александр Калашников направил туда группу сотрудников центрального аппарата.