В Абхазии против пытавших туриста из России полицейских возбудили уголовное дело

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело в отношении сотрудников районной милиции, которые применили силу в отношении российского туриста Артема Русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мае трое петербуржцев — 28-летний Артем Русских, его 30-летняя супруга Дарья Морозова и их 26-летняя подруга Полина Салмина рассказали о пытках, которые им пришлось пережить после задержания полицией во время их поездки в Абхазию в апреле. Врачи зафиксировали у Русских перелом трех ребер с правой стороны, повреждение правой почки, множественные ушибы, ссадины, гематомы на лице и другие травмы. В МВД Абхазии тогда не подтвердили информацию о пытках российского туриста.

Согласно сообщению районной прокуратуры, россиянин был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. Сотрудники Гагрского ОВД «умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских», а также «существенно нарушили права и законные интересы» Русских, Морозовой и Салминой , «причинили ущерб престижу» МВД Абхазии и «дискредитировали авторитет сотрудников УВД по Гагрскому району».

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств возбуждено в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска Хаджарата Багателии, оперуполномоченного Тимура Аншбы, участкового уполномоченного милиции Дмитрия Джалагонии и «иных неустановленных сотрудников». Приказом министра внутренних дел Багателия и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее в мае другой россиянин, отдыхавший в Абхазии, рассказал об опасностях, которые поджидают неподготовленных туристов. Так, во время путешествия по стране мужчина пообщался с гидами и местными жителями, которые порекомендовали ему быть внимательным на рынках и «держать ухо востро», чтобы избежать обмана.