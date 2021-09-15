В Турции при загадочных обстоятельствах умер четырехлетний ребенок из России

Ребенок из России умер при загадочных обстоятельствах во время отдыха с семьей в Турции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно информации издания, четырехлетний мальчик из Москвы приехал с родителями отдыхать в курортный город Анталья. Через несколько дней после начала отдыха у ребенка начало ухудшаться самочувствие: появились тошнота и слабость.

Сначала юный россиянин наблюдался у доктора при гостинице, однако потом из-за ухудшения состояния его госпитализировали. Тем не менее врачи не смогли спасти жизнь мальчика и через несколько дней он скончался.

Как пояснили медики, причиной смерти стало нарушение кислотно-щелочного баланса, но это лишь следствие проблем со здоровьем, а не причина.

Родители погибшего ребенка уже вернулись в Москву, а их родственники обратились в СК с просьбой провести проверку. Уточняется, что накануне трагедии ничего подозрительного семья не наблюдала.

В августе 2020 года другой четырехлетний ребенок умер во время купания в бассейне в Турции. Несчастный случай произошел днем в городе Османие. Двое маленьких детей зашли в воду после активных игр, и спустя некоторое время родители заметили, что один из них не подает признаков жизни.