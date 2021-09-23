Сотрудник больницы три месяца пытал пациентов и снимал истязания на видео

Vice News: в пакистанской больнице пытали пациентов и снимали истязания на видео

Сотрудник крупнейшей больницы в пакистанском городе Лахор тайно пытал пациентов. Об этом пишет Vice News.

В распоряжении пакистанской полиции оказались видео, на которых руководитель службы безопасности больницы Майо Зохаиб Малик избивает и мучает пациентов. Как выяснилось, таким образом он «наказывал» людей, которых подозревал в воровстве, застал в неположенном месте или уличил в плохом поведении.

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Пытки начались не менее трех месяцев назад. В качестве пыточной комнаты использовали конференц-зал, а истязания снимали на видео. В полиции считают, что записи требовались либо для учета, либо для развлечения.

Малик был отстранен от работы и арестован. Директор больницы заявил, что сформировал комитет, который займется расследованием случившегося. В охране жертв и съемках могли участвовать и другие сотрудники больницы.

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