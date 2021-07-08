Суд разрешил школе бить учеников током

В США суд разрешил школе использовать электрошок для корректировки поведения учеников, склонных к агрессии или самоповреждению. Об этом сообщает Reuters.
В марте 2020 года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) запретила электрошоковые устройства, которые производились и применялись в Образовательном центре судьи Ротенберга — учебном заведении для людей с задержкой развития, эмоциональными расстройствами и расстройствами аутического спектра.
Защитники прав инвалидов называли такое применение электрошока пытками и утверждали, что оно приводит к серьезным психологическим и физическим травмам. Представители Образовательного центра судьи Ротенберга, а также родители и опекуны его пациентов, придерживались мнения, что учеников допустимо бить током в тех случаях, когда другие методы не помогают.
Апелляционный суд, рассматривавший дело, заключил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не имело права запрещать электрошоковые устройства, поскольку это вне компетенции этого ведомства.
Образовательный центр судьи Ротенберга приветствовал судебное решение и объявил, что вернется к использованию электрошока.
Ранее сообщалось, что организация «Храм Сатаны» разместила в американском штате Техас рекламный щит, критикующий телесные наказания в школах. Местные законы позволяли бить учеников с разрешения родителей.