Мужчина погиб при попытке научить сына парковаться

Житель американского штата Флорида задавил отца, который учил его парковаться. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.

65-летний мужчина погиб под колесами внедорожника на парковке, когда пытался научить 34-летнего сына водить автомобиль. Отец стоял рядом с машиной и объяснял сыну, как правильно парковаться. Мужчина случайно нажал на газ и сбил отца.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Позже он скончался.

Его сыну грозит наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бакстон, штат Мэн, перепутал педали во время парковки автомобиля и случайно убил бывшую жену. Она направляла его, когда он парковался задним ходом около ее дома.