Следователи начали проверку после новых видео пыток в саратовской колонии

СКР проводит проверку после публикации новых видео об издевательствах над заключенными

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку после появления новых видео с пытками и издевательствами над заключенными в туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам насилия над осужденными.

6 октября сообщалось о появлении новых видео с пытками заключенных в российских колониях, среди них Белгородская ИК, где отбывает срок актер Михаил Ефремов. На записи, опубликованной на YouTube-канале правозащитной организации Gulagu.net, связанный обнаженный человек лежит на полу, его держат несколько человек. Его спрашивают про статью и срок, затем на него мочатся.

Правозащитники утверждают, что видео сделано в саратовской областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН, откуда прежде был опубликован ролик с изнасилованием заключенного. На других видео показано, как обнаженному человеку наступают ногой на голову, и демонстрируется изнасилование мужчины на больничной кровати.

Также есть записи издевательств над заключенными в ИК-6 на Камчатке и ИК-4 в Белгородской области, где отбывает срок Ефремов. На видео люди в форме избивают мужчину в наручниках. По данному факту возбуждено уголовное дело.

5 октября директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область после сообщений об изнасилованиях и пытках в тюремной больнице. Туда же отправились сотрудники Генпрокуратуры, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Начальник Управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке. На данный момент он находится в отпуске с последующим увольнением.