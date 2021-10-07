Спикер Госдумы отреагировал на пытки заключенных в российских колониях

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован информацией о пытках и издевательствах над заключенными в колонии Саратовской области, его слова передает РИА Новости.

Володин заявил, что подобные ситуации недопустимы. Также он отметил, что те, кто должен был, однако не предпринял ничего для предотвращения этих преступлений, должны быть наказаны.

Спикер Госдумы отметил, что держит этот вопрос на личном контроле, а также изучает ситуацию, как подобное могло произойти «при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе».

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке информации о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках.

Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке.